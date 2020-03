Ragazza polacca perde la vista dopo essersi tatuata di nero i bulbi oculari

Una vita rovinata quella di Aleksandra Sadowska, ragazza polacca che ha perso la vista dopo che si è tatuata gli occhi. Voleva imitare il suo cantante rap preferito referito Popek. Il responso dei medici, dopo le prime visite effettuate, è stato chiaro: diventerà completamente cieca. L’inchiostro utilizzato ha portato alla totale cecità dell’occhio destro e molto probabilmente a quello sinistro. La ragazza sulla sua pagina Instagram: “Sfortunatamente per il momento i dottori non sono ottimisti relativamente al fatto che possano esserci dei miglioramenti. Il danno sembra essere troppo profondo e già molto esteso. Sono sconfortata. Sarò completamente cieca. Ma non mi rinchiuderò nella depressione. Ho tanta tristezza dentro di me, ma andrò avanti”.

Il tatuatore rifiuta l’accusa di lesioni involontarie che gli è stata rivolta, ma ora rischia una pena di 3 anni. Sembra infatti che gli avvocati della ragazza abbiano raccolto abbastanza prove per incriminarlo: prima fra tutte, la tipologia di inchiostro usato. Secondo l’accusa, infatti, il tatuatore avrebbe utilizzato il classico inchiostro che si usa sulla pelle, che in nessun modo dovrebbe venire a contatto con gli occhi. I legali della ragazza hanno dichiarato: “Esistono prove evidenti che il tatuatore non sapeva eseguire una procedura così delicata. Eppure ha deciso comunque di effettuarla, cosa che ha portato a questa tragedia”. Aleksandra ha chiesto 300mila dollari a titolo di risarcimento, ma il suo tatuatore continua a professarsi innocente.