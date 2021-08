Ragazza sbranata viva dai cani: indagato il pastore del gregge

Le indagini dei carabinieri sulla tragedia che ha visto la morte della 20enne Simona Cavallaro a Satriano in provincia di Catanzaro, a poche ore dall'accaduto sono già a una svolta. Dopo l'identificazione del pastore padrone del gregge a protezione del quale vi era il branco di 15 pastori maremmani che hanno aggredito e ucciso la giovane, il 44enne, un pastore del posto, è stato indagato per omicidio colposo. I cani sono stati in parte ritrovati e domani si procederà con l'autopsia della giovane originaria di Soverato.

"Due sono stati accalappiati, gli altri ancora si cercano, per tutti bisognerà accertare l’eventuale presenza di chip identificativo che in genere permette di risalire al proprietario dell’animale", scrive Repubblica. "Da anni, sulla carta è un obbligo, al pari dell’iscrizione all’anagrafe canina. Ma in Calabria, la norma viene spesso aggirata o ignorata, soprattutto nelle zone rurali, dove interi branchi di cani da lavoro vengono impiegati per gestire il bestiame".