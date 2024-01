Rapallo ricorda Gianluca Vialli: la via dedicata all'ex attaccante della Juve

La prima strada in Italia intitolata a Gianluca Vialli, a un anno dalla sua morte: è stata Rapallo a dedicare all'ex attaccante della Sampdoria, della Juventus e della Nazionale il viale che costeggia lo stadio Macera. Alla cerimonia malgrado la pioggia erano presenti tanti tifosi e molti ex compagni di squadra come Giovanni Invernizzi, Marco Lanna e Daniele Mannini, oltre al sindaco della cittadina ligure, Carlo Bagnasco. La serata si è conclusa con i fuochi d'artificio che hanno illuminato il cielo di Rapallo.