Vialli, il fratello Nino: "Voleva smettere di soffrire. Attendeva la fine con impazienza"

Gianluca Vialli, il ricordo commosso del fratello Nino: "Voleva smettere di soffrire. Attendeva la fine con impazienza"

Nino Vialli ha raccontato gli ultimi giorni di vita del fratello Gianluca, morto il 6 gennaio 2023: "È un ricordo continuo. Anche perché io, negli ultimi anni, da che mi sono trasferito in Thailandia, Luca l’ho vissuto pochissimo. Ci sentivamo per telefono. Spesso, dopo che ha scoperto la malattia, non mi rispondeva, a volte neanche ai messaggi, io credo per l’imbarazzo che gli chiedessi 'Come stai?'. Si faceva sentire quando stava proprio bene, sennò si negava un pochino", le parole al Corriere della Sera.

"Era cosciente che la fine si avvicinava, l’attendeva con impazienza, voleva smettere di soffrire, di lottare. Non era da lui, ma la malattia era durata troppo. Era fatto alla sua maniera. Quando siamo arrivati in stanza, ci ha detto: 'Non preoccupatevi: se voglio qualcosa, ve la chiedo'. Il 27-28 dicembre ci ha rincuorato: 'Siete i compagni ideali, siete qui, io so che ci siete' - il racconto del fratello di Gianluca Vialli - Penso che la sofferenza fosse troppa. Si appisolava sempre più frequentemente, si svegliava poco e noi abbiamo solo potuto stagli vicino. Eravamo tutti lì quando è spirato".

