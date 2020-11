Ravenna, pranzo indigesto per un uomo. Negli involtini trova un pezzo di dito

Spesa disgustosa per un uomo del Ravennate. Entra in un supermercato di Imola per acquistare una confezione di involtini e quando la apre trova all'interno un pezzo di dito umano. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'analisi del Dna. Mentre i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'esercizio per controllare le restanti confezioni, che non risultano alterate. Ma c'è il rischio che il residuo umano sia finito nell'impasto del cibo e poi confezionato. Il prodotto deriva da un'azienda con sede in Spagna. Grande spavento per l'ignaro cliente.