Reddito di cittadinanza, in 62mila con l'assegno senza averne diritto: 665mln tolti allo Stato

Reddito di cittadinanza, ben 62mila "furbetti": un danno per le casse dello Stato da 665mln

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza è stato sostituito dall'assegno di inclusione, si tratta di una misura fortemente voluta dal governo Meloni per chiudere il capitolo degli aiuti alle persone che potrebbero lavorare ma non lo fanno. La riforma del Reddito di cittadinanza del 2023 ha introdotto l'Assegno di Inclusione dal 2024. Quest'ultimo è riservato a famiglie con minori, disabili o anziani nel nucleo familiare, mentre il Rdc era accessibile anche senza queste condizioni fino al 2023. La norma è stata adottata anche per contrastare il fenomeno delle truffe, in moltissimi prendevano l'assegno senza averne diritto. I numeri svelati dalla Guardia di finanza evidenziano l'enormità del problema: sottratti allo Stato 665 milioni. C'era chi si vantava su TikTok e chi addirittura continuava a incassare i soldi nonostante vincite milionarie fatte online.

Avevano vinto quasi un milione di euro, ma percepivano il Reddito di cittadinanza: due denunciati. Si tratta - riporta Il Resto del Carlino - di una persona residente a Cesena e l’altra a Bagno di Romagna. Hanno percepito il Reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 41mila euro pur avendo entrambe ottenuto vincite derivanti dal gioco online per un totale di circa un milione di euro. L'indagine sui due soggetti, svolta dalla Finanza di Cesena, è partita da una segnalazione di operazioni sospette relativa all’accredito, sui conti correnti loro intestati, di rilevanti importi provenienti da conti di gioco online: in un caso a oltre 475mila euro e, nell’altro, a più di 500 mila euro.