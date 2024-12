Natale, con l'Immacolata scatta la caccia ai regali. Ecco che cosa troveremo quest'anno sotto l'albero

Ma se per molti la corsa allo shopping entra nel vino, per altri è già finita

Nel giorno dell’Immacolata entra nel vivo lo shopping dei regali che oltre quattro italiani su dieci (41%) acquistano nelle due settimane che precedono il Natale. Ad affermarlo è un’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione dell’8 dicembre, che conferma come la maggioranza tra coloro che fanno doni approfitti proprio di questo periodo per recarsi in negozi e mercatini, anche per evitare le file degli ultimi giorni.

A favorire la corsa agli acquisti è anche –evidenzia la Coldiretti – la crescente diffusione dei mercatini di Natale. Qui, tra le bancarelle, si possono trovare regali originali e tipici del territorio a prezzi vantaggiosi. Secondo la Coldiretti, quest’anno si registra una preferenza crescente per regali utili, a partire da quelli enogastronomici, secondo una tendenza che nel corso degli anni si è affermata tra quelle più radicate. Non a caso nei mercati contadini di Campagna Amica gli agricoltori si sono già organizzati con confezioni regalo per far fronte alle richieste dei consumatori.

Acquistare prodotti tipici locali non è solo un'opzione vantaggiosa e piacevole, ma, come sottolinea la Coldiretti, anche una scelta ecologica. Questi alimenti, infatti, non necessitano di lunghi trasporti, il che contribuisce a ridurre l'inquinamento e le emissioni di gas serra, che sono tra i principali fattori del cambiamento climatico.

Ma se per molti la corsa allo shopping entra nel vino, per altri è già finita. Quasi un italiano su tre (31%) ha già acquistato i regali di Natale, secondo Coldireti/Ixe’, spesso approfittando delle offerte e degli sconti che sempre più spesso vengono promossi a ridosso del mese di dicembre, a partite dal Black Friday.



Leggi anche/ Siria, i ribelli islamisti hanno conquistato Damasco. L'esercito si arrende: “Il Paese è libero da Assad” - Affaritaliani.it