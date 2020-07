Reggio Calabria, toro imbizzarrito in centro città. Era fuggito da un circo

Un toro fuggito da un circo ha creato il panico in centro città a Reggio Calabria. Per l'animale imbizzarrito - riporta La Nazione - è stato immediatamente predisposto un servizio interforze, con l'ausilio di altri Enti pubblici competenti, finalizzato alla ricerca: sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale, un veterinario dell'ASP di Reggio Calabria e la Polizia metropolitana. Poi, le ricerche sono state estese anche ai terreni circostanti, con l'ausilio di un elicottero del V Reparto Volo di Reggio Calabria.

Le operazioni degli addetti del circo per recuperare l'animale, regolarmente detenuto, non sono però andate a buon fine: il toro, nonostante all'inizio non fosse eccessivamente agitato, ha cambiato atteggiamento, iniziando a caricare per un lungo tragitto, costringendo i passanti a rifugiarsi nelle case e nei negozi. Dopo numerosi e infruttuosi tentativi di sedarlo, il veterinario dell'Asp, con il consenso del proprietario del circo, ha deciso di abbattere l'animale in quanto ritenuto eccessivamente pericoloso.