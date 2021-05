Reggio Emilia, si presenta all'udienza con la coca in tasca. Arrestato

E' andato in tribunale a Reggio Emilia per presenziare a un'udienza che lo vedeva imputato per reati correlati agli stupefacenti. Aveva delle dosi di coca con sè ed è stato arrestato.

All'ingresso è stato fermato e arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio-Emilia, di nuovo, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli addetti alla vigilanza all'ingresso, nel corso dei controlli eseguiti a mezzo spectrum body cam a nastro, hanno notato all'interno del portafoglio degli involucri sospetti, motivo per cui hanno allertato il 112.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che a seguito dei controlli ha accertato che i cinque involucri sospetti, rilevati dallo scanner, altro non erano che cinque dosi di cocaina per un peso di circa 4 grammi. Per questa ragione i militari reggiani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio hanno arrestato l'uomo, identificato in un 25enne tunisino domiciliato a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.