Renzo Rosso e Arianna Alessi: "Le nozze segrete? Agli stilisti dicemmo che..."

Renzo Rosso e Arianna Alessi: "Le nozze segrete? Agli stilisti avevamo detto che ci servivano due abiti per fare moglie e marito a Carnevale"

Renzo Rosso e Arianna Alessi raccontano alcuni retroscena delle loro nozze segrete celebrate poco più di un anno fa e svelate da poco: "Agli stilisti avevamo detto che ci servivano due abiti per mascherarci da moglie e marito a Carnevale. Quando è arrivato il grande giorno, eravamo solo noi due e la nostra piccola Sydne, il modo migliore per godercelo fino in fondo senza il classico sbattimento dei ricevimenti. Poi per un anno non abbiamo detto niente a nessuno". le loro parole a Il Gazzettino. Lo scorso 22 marzo, compleanno di Arianna, Renzo Rosso le ha fatto gli auguri anche di «felice primo anniversario», postando su Instagram la foto del loro “sì” sulla spiaggia di Miami.

La coppia nei giorni scorsi ha ricevuto il premio “La moda veste la pace” a Breganze.

La lunga storia d’amore tra Renzo Rosso e Arianna Alessi. "Stiamo insieme da 14 anni e ci troviamo bene perché abbiamo un buon feeling, siamo collegati in wi-fi", sorride Renzo nell'intervista di coppia a Il Gazzettino. Arianna concorda: "Abbiamo gli stessi valori". "È dura stare a fianco di una donna che non si ferma mai. Ma grazie a questi stimoli, lei mi dà la carica ogni giorno per fare cose nuove", dice lui. "Anch’io ho un grande motivatore in fianco. Però lui è del segno della vergine, per cui è un perfettino", sottolinea lei.

Ora pensano all’apertura "di un agriturismo a Marostica" e nei giorni scorsi ci sono state "le bottiglie in mostra a Vinitaly". Renzo Rosso e Arianna Alessi sono arrivati a Verona nelle ore in cui è in visita la premier Giorgia Meloni. L’imprenditore spiega: "Ho un buon rapporto con il Governo, stiamo sviluppando il progetto sul made in Italy per cui ho avuto l’incarico da Confindustria". La moglie aggiunge: «Il vino è territorio, noi ci crediamo molto. Chi è l’intenditore tra i due? Renzo beve di più, ma io faccio lo scouting".