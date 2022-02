Noemi Letizia sul Casoriagate e le cene: "Berlusconi mi diceva che cosa dire"

Report, Noemi Letizia torna sul Casoriagate e le cene eleganti: "Sono stata violentata psicologicamente"

Noemi Letizia, oggi trentenne e con i capelli scuri, madre di tre figli, ha lasciato ormai dietro di sé la chioma bionda e l'ingenuità dei suoi 18 anni, rimasta impigliata in una oscura matassa. A distanza di quasi 13 anni, però, torna sul Casoriagate e alle "cene eleganti" che coinvolgono il nome dell'allora premier Silvio Berlusconi, per dire quello che finora non è stato detto. E lo ha fatto affidandosi ai microfoni di Report.

L'adolescente dell'epoca punta il dito contro le "cene eleganti", e una festa in particolare, a Villa Certosa, e si lascia andare a confessioni inedite: "A quella festa mi sono accorta che le cose non andavano bene", ma "capisci che quello è Berlusconi: è potente, conosce il mondo, contro chi ti vai a mettere?". L'ex ragazzina, che frequentava Berlusconi, ammette di aver pensato al suicidio in quel periodo.

"Mi hanno violentata psicologicamente", racconta Noemi. Poi aggiunge: "Rancore per Silvio? No, provo tenerezza. Ci sono persone che nella vita non guardano in faccia a nessuno e probabilmente lui è tra quelle".

Toni e parole, quelli di oggi, che certo stonano con i rapporti che Noemi conservava con Berlusconi ancora nel 2015, quando volle che fosse proprio lui a battezzare, ad Arcore, uno dei suoi figli. "Difatti i rapporti allora sembravano ottimi", racconta a Repubblica l'ex marito della giovane, Vittorio Romano. "Le sue parole hanno stupito anche me. Non ne capisco il senso, Lo aveva sempre difeso. Che dire, avrà avuto i suoi buoni motivi. Poiché è una buona madre, spero solo che i nostri due figli non siano esposti ad altro clamore".

Casoriagate/Villa Certosa, "dicevo tutto quello che Berlusconi voleva"

Noemi Letizia parla, in particolare, di quell'aprile 2009, quando Berlusconi andò fino a Casoria (Napoli), per la festa dei suoi 18 anni. "Non avevo idea di come il presidente del Consiglio potesse essere finito alla mia festa, all'epoca facevo sfilate e book fotografici, che giravano, forse tramite situazioni circolari". E' all'indomani di quel 26 aprile, e di quel "blitz a sopresa" al suo 18esimo, che parte l’inchiesta di Repubblica che avrebbe finito per svelare le anomale frequentazioni del premier, e portare al capolinea il matrimonio con la Lario.

Poi si sofferma in particolare su una delle feste, quella a Villa Certosa, nella residenza di Berlusconi a Porto Rotondo, in Sardegna. "Avevo frequentato alcune feste nelle sue residenze, ma erano feste normali, con personaggi di Mediaset come Barbara D'Urso, o del Milan. Una volta, a Villa Certosa, lui disse a mio padre di stare tranquillo perché ci sarebbero stati anche i suoi figli. Arrivata lì, mi sono trovata a disagio in un contesto imbarazzante e mi sono dovuta chiudere in camera dicendo di avere la diarrea".

Ed è proprio dopo questa festa, spiega, che "mio padre decise di ricambiare l'invito a Berlusconi".

Poi la rivelazione inedita. "Dopo il boom mediatico, tutti mi chiamavano e mi dicevano cosa dire, Berlusconi chiamava me e mio padre. Il fatto riguardava lui, non una ragazza di 18 anni che avevano messo nella m***a". "'Dì questo, dì quello', 'e che fai, parli?'". Chi dava istruzioni sulle cose da dire?, le viene chiesto. "Nessun avvocato", risponde Noemi, era Berlusconi "che telefonava proprio".

Infine nell'intervista si ricorda che la giovane raccontò di chiamare Berlusconi "papi". "Io chiamo 'papi' mio padre", dice ora Noemi Letizia. "Mi è stato detto di dire questa determinata cosa e quindi io l'ho detta", continua. In realtà non lo chiamava così? "Ma no [...] Sono state dette tante cose, ci siamo attenuti a quanto ci hanno detto di dire e fare. La verità è tutt'altra roba".