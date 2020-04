La riduzione dell'inquinamento avrebbe evitato 11.000 decessi in Europa

"Riducendo l'inquinamento atmosferico, il contenimento avrebbe evitato 11.000 decessi in Europa in un mese" scrive il quotidiano francese Le Monde.

Un centro di ricerca europeo ha calcolato che i livelli di biossido di azoto e particolato fine sono diminuiti rispettivamente del 40% e del 10% in aprile.

In Italia, Francia e Germania, il contenimento ha portato a un calo senza precedenti dell'inquinamento atmosferico. Poiché il particolato fine e il biossido di azoto (NO2) sono responsabili di oltre 400.000 decessi prematuri ogni anno in Europa, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, i ricercatori hanno cercato di stimare il numero di vite salvate a seguito di questo drastico calo dei livelli di inquinamento, poiché nell'ultimo mese sono state messe in atto le misure per contrastare il Covid-19. Secondo uno studio pubblicato dal giovane Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita (CREA), un'organizzazione di ricerca internazionale indipendente con sede in Finlandia e sostenuta da Climateworks e Bloomberg Philanthropies, sono stati prevenuti circa 11.000 decessi. Le Monde ha avuto accesso ai risultati di questo lavoro senza precedenti.

Con 2.083 decessi, è la Germania a trarre il vantaggio maggiore da questo calo dei livelli di inquinamento legato al rallentamento dell'attività economica, davanti al Regno Unito (1.752), all'Italia (1.490), alla Francia (1.230) e alla Spagna (1.081). Per arrivare a queste stime, i ricercatori del CREA hanno analizzato i dati provenienti da più di 3.000 stazioni che misurano le concentrazioni di particolato fine e NO2 in tutta Europa tra il 1 aprile e il 26 aprile, confrontandoli ai livelli degli anni precedenti, tenendo conto delle condizioni meteorologiche. Complessivamente, mostrano una diminuzione di circa il 40% del livello medio di NO2 e del 10% nell'inquinamento da particolato. Queste riduzioni dei livelli di inquinamento sono più o meno significative tra i paesi.

Pertanto, per NO2, le diminuzioni più pronunciate si osservano in Portogallo, Spagna, Norvegia, Croazia, Francia, Italia e Finlandia. Per le particelle fini, i miglioramenti sono più marcati in Portogallo, Grecia, Svezia, Polonia, Finlandia e Spagna. Secondo il CREA, questo calo dell'inquinamento è principalmente spiegato dal calo della produzione di elettricità dalle centrali elettriche a carbone e del consumo di petrolio (un terzo), principalmente legato alla riduzione del traffico stradale.

Oltre alle morti in meno, inoltre, lo studio identifica altri benefici per la salute nell'arco di un mese: "1,3 milioni di interruzioni del lavoro in meno, 6.000 nuovi casi di asma evitati nei bambini, 1.900 visite in pronto soccorso a causa di attacchi di asma acuti o 600 nascite premature in meno".