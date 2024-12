Rigassificatore, arrivata in Italia la nave Bw Singapore. Ecco da quando sarà operativa e dove

Rigassificatore, dalla primavera 2025 sarà operativa una nuova nave in Italia: ecco dove

La nave Bw Singapore è arrivata in Italia. A dare l'annuncio è stata la Snam attraverso una nota, si tratta di un evento importante, perché il rigassificatore sarà operativo già dalla prossima primavera e verrà collocato in mare a largo di Ravenna in Emilia Romagna. L'unità galleggiante, proveniente dai cantieri di Dubai, - spiega Snam in una nota - ha raggiunto il cantiere navale Fincantieri di Palermo, tra i più importanti del Mediterraneo, dove si fermerà per poco più di un mese per operazioni di rifinitura tecnica, nello specifico per lavori meccanici, strumentali ed elettrici e lavori di messa a punto di alcune apparecchiature. Tali attività, prosegue la nota, sono finalizzate alla preparazione della nave rigassificatrice alle successive operazioni di messa in gas e raffreddamento, previste presso il terminal di Cartagena, in Spagna.

La nave è attesa poi a Ravenna nel mese di febbraio per il collegamento alla piattaforma d'ormeggio, completata e posata lo scorso novembre, la ricezione di ulteriori quantità di Gnl e le ultime attività di verifica propedeutiche all'entrata in esercizio prevista i primi giorni di aprile 2025. "L'arrivo della nave in acque italiane è un ulteriore tassello della strategia di diversificazione delle forniture di gas avviata nel 2022, che ha consentito al Paese di affrontare con successo la crisi energetica derivante dal conflitto russo-ucraino, anche grazie al contributo del Gnl", commenta Stefano Venier, ad di Snam.

Con l'entrata in funzione della Bw Singapore la capacità complessiva di rigassificazione italiana salirà a 28 miliardi di metri cubi, equivalente ai volumi importati via gasdotto dalla Russia nel 2021, prima del conflitto russo-ucraino, fa sapere Snam. Oltre a Ravenna, Snam detiene partecipazioni significative in tutti i terminali regolati di rigassificazione del Gnl operanti in Italia, tra cui il terminale Panigaglia (La Spezia), operativo dal 1971, il terminale Adriatic Lng (Rovigo), in esercizio dal 2009, il terminale Olt Fsru Toscana (Livorno), attivo dal 2013 e la Fsru Italis Lng (Piombino), operativa da luglio 2023.