Cefalù, intossicazione da monossido di carbonio: un morto e tre in codice rosso in ospedale

Cefalù, tragedia in una villa: un morto e tre ricoverati in condizioni gravi

Tragedia a Cefalù, in provincia di Palermo, una vacanza finisce in tragedia per quattro turisti tedeschi. Un morto e tre persone intossicate da monossido di carbonio e ricoverate in codice rosso è il drammatico bilancio di questo incidente domestico avvenuto in una villa. Uno dei quattro turisti tedeschi è stato trovato morto, aveva 36 anni. Gli altri tre sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche. Sono gravi.

I vigili del fuoco intervenuti hanno trovato il camino della villetta ancora pieno di fumo. Molto probabilmente sono state le esalazioni provenienti dalla brace a causare l'intossicazione. Le tre persone soccorse sono state portate in codice rosso negli ospedali di Partinico e Cefalù. Si tratta di due donne, una di 34, l'altra di 60 anni, e di un uomo di 63.