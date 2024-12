Giubileo 2025, dopo San Pietro e Rebibbia aperta la Porta Santa a San Giovanni in Laterano. Ma Papa Francesco non c'è

Giubileo 2025, dopo San Pietro aperta la Porta Santa a San Giovanni in Laterano

Aperta la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano dal cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina. È la seconda Porta Santa di una Basilica romana, dopo quella di San Pietro, aperta da Papa Francesco il 24 dicembre. Il Pontefice ha aperto anche una Porta Santa nel carcere di Rebibbia. All'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Circa 2000 i fedeli presenti alla cerimonia. In molti non sono riusciti ad accedere all'atrio della Basilica. Il cardinale Reina celebra la messa.

Alla cerimonia anche l'arcivescovo Rino Fisichella, delegato del Papa per l'organizzazione del Giubileo. Le altre Porte Sante delle due Basiliche papali saranno aperte il 1 gennaio alle 17 (Santa Maria Maggiore) e il 5 gennaio alle 10 (San Paolo fuori le Mura). Ad aprile rispettivamente il cardinale arciprete Stanislaw Rylko e il cardinale arciprete James Harvey.