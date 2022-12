Rimini, accoltellò 6 persone: assolto perché schizofrenico

Rimini è stato assolto perchè schizofrenico Somale Duula, il ragazzo somalo che accoltellò sei persone nel settembre del 2021

Il 27enne Somale Duula che l'11 settembre 2021 accoltellò sei persone a Rimini, tra cui un bambino di cinque anni, oggi 13 dicembre, è stato assolto nel processo a suo carico, presso il tribunale romagnolo poichè incapace di intendere e di volere.

Allo stesso tempo, il gup Raffaella Ceccarelli, alla luce della perizia psichiatrica, ha disposto per lui la permanenza per i prossimi otto anni in una residenza sanitaria idonea. L'uomo è risultato affetto da una schizofrenia paranoide, patologia che potrebbe portarlo a compiere nuovamente gli stessi gesti.

Quel pomeriggio dell'11 settembre 2021, Somale Duula era stato trovato senza biglietto sul bus della linea 11 e al controllo del personale di servizio era andato in escandescenze prendendosela a caso coi passanti. Il piccolo ha riportato lesioni permanenti.