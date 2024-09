Ritorna il morbillo in Italia, boom di casi. I medici: "In età adulta può uccidere"

Allarme morbillo, casi in netto aumento in Italia. L'importanza del vaccino anche in età adulta

Il morbillo in Italia torna a far paura, i numeri sono poco rassicuranti e i medici hanno deciso di lanciare un allarme che riguarda non solo bambini, ma anche adolescenti e adulti. Il 90% di questi soggetti colpiti non era vaccinato. Si tratta di cifre importanti, considerando quello registrate nei due anni precedenti: 864 persone che dall'1 gennaio al 31 agosto sono state colpite dal morbillo in Italia. L'incidenza è pari a 22 casi per milione di abitanti. Solo nel mese di agosto i contagi sono stati ben 53, quando invece in tutto il 2023 i casi di morbillo sono stati 43 e 15 nel 2022. Secondo gli esperti, - riporta La Stampa - l’aumento dei contagi dipenderebbe dal calo di vaccinazione, soprattutto delle seconde dosi.

"Il morbillo è uno dei virus più contagiosi che si conosca", commenta Giovanni Maga, direttore al Dipartimento di Scienze biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). "Molto più dell’influenza o di SARS CoV2. Per questo - sottolinea - può dare luogo rapidamente a focolai epidemici". Riuscire a sfuggire al morbillo da piccoli, non ci mette a riparo da adulti. Se colpisce una persone con più di 60 anni d'età che ha altre patologie possono subentrare gravi complicanze. Tra gli adulti infatti - prosegue La Stampa - si registra il maggior tasso di ospedalizzazione per morbillo. I bambini sotto i 5 anni di età, gli adulti di età superiore a 20 anni, le donne in gravidanza e le persone con deficit immunitario hanno il rischio più elevato di complicanze.

L'allarme dei medici: "Non colpisce solo i bambini, in età adulta può anche uccidere". Il vaccino dunque può essere uno strumento salva-vita. "È fondamentale aumentare la copertura vaccinale della popolazione", sottolinea Maga. "Il vaccino anti morbillo è assolutamente sicuro e può essere fatto a qualsiasi età. Anzi - precisa - è raccomandato per adolescenti e adulti non vaccinati in precedenza".