Ritrovato il biplano disperso sull'Appennino, morti i tre francesi a bordo

Trovato aereo disperso sull'Appennino, morti i 3 a bordo

È stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino l'aereo da turismo disperso sull'Appennino nel pomeriggio del 17 settembre, dopo essere partito da Pavullo nel Frignano (Modena). Le tre persone francesi che erano a bordo sono decedute. Il ritrovamento è avvenuto in una zona di crinale in Toscana, nel comune di Fivizzano (Massa Carrara), a pochi metri dal confine con l'Emilia-Romagna. Le operazioni di recupero sono ancora in corso, condotte da Aeronautica e Soccorso Alpino.