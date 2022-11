Roma, giovane accoltellato a Trastevere: arrestato l'aggressore

Roma, un giovane è stato accoltellato a Trastevere: arrestato l'aggressore

A poca distanza da un ristorante, ieri 1 novembre, alle 22.00, un giovane di 22 anni è stato accoltellato all'addome, in un condominio a via Natale del Grande, nei pressi di piazza San Cosimato. Da una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di una lite condominiale, dovuta al volume della musica troppo alta e, poi, finita a coltellate.

La vittima è statta trasportata in codice rosso all'ospedale, è stata medicata e non è in pericolo di vita. Mentre l'aggressore, anche lui italiano, è stato arrestato nella notte dai carabinieri della stazione di Trastevere. Nei confronti dell'arrestato potrebbe scattare l'accusa di tentato omicidio.