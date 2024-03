Roma, Giovanni Allevi torna a suonare e incanta l'Auditorium: standing ovation

Giovanni Allevi incanta Roma: standing ovation all'Auditorium

"Un'emozione incredibile, ancora non mi capacito". Il compositore e pianista Giovanni Allevi, è tornato a Roma per un concerto all'Auditorium parco della Musica. Si tratta della sua prima apparizione nella Capitale dopo che che aveva dovuto abbandonare l'attività concertistica in seguito alla diagnosi di mieloma multiplo.

