Royal Family News: nel libro di Meghan Markle un omaggio a Lady Diana

Meghan Markle ha pubblicato un libro per bambini, intitolato “The Bench” (“la panchina”).

Al suo interno, come ha rivelato la stessa Duchessa del Sussex, c'è un omaggio a Lady Diana, la suocera che non ha mai conosciuto.

“Nel libro sono disseminati alcuni momenti dolci”, ha spiegato Meghan, “compreso un accenno ai Non ti scordar di me, che sono il mio fiore preferito e anche quello che preferiva la mamma di mio marito”.

“Il libro parla del crescere insieme a qualcuno, avendo una profonda connessione e la fiducia nel fatto che, nei momenti buoni come in quelli negativi, questa persona ci sarà comunque. Spero che la gente si renda conto del fatto che questa è una storia d'amore che va ben oltre la storia della mia famiglia. Nel libro sono disseminati alcuni momenti dolci. Volevamo fortemente che vi fossero inclusi alcuni dettagli per noi speciali”.

Meghan ha aggiunto che il libro è stato ispirato dal guardare Harry in quei “momenti di tranquillità quando teneva in braccio o culla nostro figlio”. Dopo aver regalato al marito una panchina per la sua prima Festa del Papà dopo la nascita del primogenito Archie, le è venuta l'idea del libro.