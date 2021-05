Rsa riaprono alle visite, Speranza firma l’ordinanza: le regole

L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che consente la ripresa in sicurezza delle visite agli ospiti delle Rsa, fissa sia le modalita' di accesso dei familiari-visitatori, sia quelle relative all'uscita degli ospiti della struttura.

COVID: ORDINANZA RSA, 'GARANTIRE USCITE E RIENTRI IN FAMIGLIA

A rendere possibile il provvedimento, si legge, "l'elevato livello di copertura vaccinale tra ospiti e personale delle Rsa, le attivita' massive di screening, l'andamento decrescente del trend epidemiologico associato a una significativa riduzione della mortalita', l'introduzione delle certificazioni Verdi covid-19 rilasciate ai sensi del decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021" (il cosiddetto green pass). La programmazione delle visite deve considerare le condizioni dell'ospite e del visitatore, nonche' le caratteristiche logistiche della struttura e deve tenere in debita considerazione anche i bisogni psicologici, affettivi, educativi e formativi degli ospiti, e devono essere favoriti nella massima sicurezza possibile sia gli accessi di familiari, parenti e visitatori sia le uscite programmate degli ospiti.

COVID, GREEN PASS E MASCHERINE FFP2: RIPRENDONO VISITE IN RSA

L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che consente la ripresa in sicurezza delle visite agli ospiti delle Rsa, fissa sia le modalita' di accesso dei familiari-visitatori, sia quelle relative all'uscita degli ospiti della struttura. A rendere possibile il provvedimento, si legge, "l'elevato livello di copertura vaccinale tra ospiti e personale delle Rsa, le attivita' massive di screening, l'andamento decrescente del trend epidemiologico associato a una significativa riduzione della mortalita', l'introduzione delle certificazioni Verdi covid-19 rilasciate ai sensi del decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021" (il cosiddetto green pass). La programmazione delle visite deve considerare le condizioni dell'ospite e del visitatore, nonche' le caratteristiche logistiche della struttura e deve tenere in debita considerazione anche i bisogni psicologici, affettivi, educativi e formativi degli ospiti, e devono essere favoriti nella massima sicurezza possibile sia gli accessi di familiari, parenti e visitatori sia le uscite programmate degli ospiti.

COVID: ORDINANZA RSA, 'MASSIMO 2 VISITATORI PER OSPITE, SCONSIGLIATI UNDER 6'

"Gli accessi devono riguardare di norma non più di due visitatori per ospite per visita, identificati dall'ospite o, in caso di sua incapacità certificata, identificati nella sfera di relazione/affetti dell'ospite stesso e per una durata definita per favorire anche frequentemente le visite a tutti coloro che vengono autorizzati". E' quanto si legge nel documento 'Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale', che regola le visite in Rsa consentite da un'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con validità immediata e fino al 30 luglio prossimo. "In specifiche condizioni cliniche/psicologiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nelle fasi del fine vita, in caso di utenti minori, depressione grave, deterioramento cognitivo, specifiche disabilità psichiche o sensoriali, gravissime disabilità, stati vegetativi ecc.) - si precisa - è possibile valutare l'alternanza di più visitatori individuati specificatamente, così come per eventuali caregiver, anche per frequenze e durate superiori a quanto ordinariamente previsto". Nel documento si definisce inoltre "sconsigliato l'accesso ai minori di 6 anni per i quali non sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione".

COVID: ORDINANZA RSA, 'PRIVILEGIARE VISITE IN SPAZI APERTI E DEDICATI'

"In presenza di condizioni climatiche favorevoli, vanno sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti e allo scopo decicati". E' quanto si legge nel documento 'Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale', che regola le visite in Rsa consentite da un'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con validità immediata e fino al 30 luglio prossimo. "Deve essere vigilato l'adeguato distanziamento tra visitatore e ospite - si precisa - e quello fra gruppi familiari diversi contemporaneamente presenti, previa valutazione della configurazione degli spazi esterni e della loro superficie, per calcolare il numero massimo di visite ammissibili contemporaneamente, avendo cura di garantire riservatezza e intimità a familiari e ospiti". Inoltre "deve essere garantita, per quanto possibile, la separazione fra gli spazi esterni utilizzabili per le visite e quelli utilizzati per altre funzioni o da soggetti presenti a diverso titolo nella struttura".