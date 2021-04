Russia, il giorno della verità in diretta tv. Test dna di Olesya. E' Denise?

Russia, il giorno della verità in diretta tv. Test dna di Olesya. E' lei Denise?

Il caso della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di appena 4 anni, che 15 anni fa fece perdere le sue tracce a Mazzara del Vallo, è tornato prepotentemente d'attualità. Nei giorni scorsi, infatti, una ragazza in Russia di 19 anni, Olesya Rostova, attraverso un annuncio sui social ha spiegato di aver smarrito la sua identità e di essere stata rapita quando era piccola. La notizia è rimbalzata in Italia, perchè la giovane assomiglia in maniera incredibile alla piccola Denise. Immediata la reazione della madre, Piera Maggio, che non ha mai perso le speranze di ritrovare sua figlia. I legali hanno chiesto e ottenuto di effetture sulla ragazza russa il test per verificare il gruppo sanguigno e il Dna.

Il mistero sarà svelato in diretta tv, in una trasmissione trasmessa in Russia, simile al "Chi l'ha visto" italiano dal titolo "Lasciali parlare", che andrà in onda in prima serata. La questione ha suscitato polemiche, soprattutto per la delicatezza della questione. I legali della mamma di Denise hanno tuonato: "Se non ci verranno comunicati i risultati del test prima a noi, non accetteremo di fare nessun collegamento in diretta. Piera Maggio non interverrà al talk show". Nell'attesa di conoscere la verità, Olesya Rostova ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di quando era una bambina. La giovane ha ringraziato tutti coloro che le sono vicini. "Siete i migliori, non mi sono mai sentita così felice - ha scritto Olesya - il vostro aiuto mi serve a non cadere. Non mi importa quanti problemi ci sono nella vita, io non mi arrenderò mai", ha concluso la giovane.