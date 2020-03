Gatto "grasso" respinto al check-in. Padrone se ne frega e lo porta in volo

Russia, tutti pazzi per il micio "grasso" Viktor, respinto al check-in

Incredibile la storia proveniente dalla Russia. Un gatto troppo "grasso" per volare diventa un caso politico e Putin è costretto ad intervenire. Nel novembre 2019 Galin si è visto rifiutare l'imbarco sul volo Mosca-Vladivostok. L’uomo era in viaggio con il suo gatto Viktor dalla capitale lettone Riga verso Vladivostok, nell'estremo Oriente russo, con scalo all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Come ha raccontato il viaggiatore in un post su Facebook, a Riga il gatto non è stato pesato e di conseguenza i due sono arrivati al punto intermediario insieme. L’hostess della compagnia Aeroflot ha chiesto di pesare il bagaglio a mano, per riferirgli subito dopo che eccedeva di due chili e sarebbe finito in stiva. Ma nella borsa c’era il suo fedele e obeso gatto Viktor e Michail non avrebbe mai abbandonato il suo amico al destino da deposito bagagli che lo attendeva. Così il proprietario del felino ha deciso di perdere il volo, prenotare il successivo, rifare i controlli con una controfigura e salire a bordo, postando la foto su Instagram. Il gatto Viktor è diventato subito virale e chi h aascoltato la sua storia lo ha difeso a spada tratta, costringendo addirittura il presidente Putin ad intervenire.



Adesso la storia si ripete. Galin e il suo gatto sono stati invitati a Kazan dal presidente del Comitato statale per il turismo del Tatarstan Sergey Ivanov. "Vi aspettiamo a Kazan! I gatti qui, come vede, non solo non sono un "bagaglio", ma rappresentano un'intera storia. Abbiamo parlato qui, i biglietti più convenienti il tour operator del Tatarstan sarà lieto di fornirvi i biglietti più convenienti", ha scritto Ivanov sui social network.

Mikhail Galin ha deciso di accettare l'invito, ma in una conversazione con Sputnik ha notato che il suo gatto Viktor deve perdere ancora un chilo e mezzo. "Finora non c'è ancora l'opportunità, sebbene Viktor abbia già perso 500 grammi ed ora pesi 8 chili", ha detto Galin. Secondo Mikhail, le regole di trasporto rimangono le stesse, quindi il gatto deve ancora perdere peso.