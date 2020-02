Ruvo di Puglia, esplode bomba sotto auto di un carabiniere

Intimidazione ad un carabiniere. Nella notte, a Ruvo di Puglia, ignoti hanno collocato una bomba artigianale (l'esplosivo è costituito con tutta probabilità da tritolo), sotto l'auto privata di un carabiniere in servizio al Nucleo radiomobile della Compagnia di Andria, parcheggiata sotto la sua abitazione. L'auto è andata completamente distrutta. Non ci sono stati, fortunatamente, feriti. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.