Sacerdote ubriaco va contromano e travolge un uomo. Positivo all'alcool test, il vescovo lo manda in comunità

Sacerdote ubriaco va contromanoe travolge un uomo: positivo all'alcool test

Un sacerdote della Diocesi di Avellino, parroco di un comune a pochi chilometri dal capoluogo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, risultando positivo all'alcol test a cui è stato sottoposto dai carabinieri.

Il sacerdote guidava un'Alfa Romeo

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è accaduto domenica 23 febbraio, sulla statale provinciale 242 in località Arcella di Montefredane. Il sacerdote, che era alla guida di una Alfa Romeo, avrebbe invaso la carreggiata opposta e travolto un'auto guidata da un 30enne che nell'impatto ha riportato ferite gravi.

Ampiamente superata la soglia dell'alcool nel sangue

Sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno, sul luogo sarebbe arrivata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il 30enne al pronto soccorso dell'ospedale Moscati e i Carabinieri che hanno sottoposto il sacerdote, originario della Romania, all'alcol test. Dall'esame etilico sarebbe stata riscontrata una soglia molto superiore ai limiti previsti: i carabinieri hanno provveduto a ritirare la patente al parroco e a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Avellino per lesioni personali. Inoltre i militari hanno sequestrato l'auto su cui il religioso viaggiava.

Sospeso dalle funzioni e spedito in Comunità

l vescovo, monsignor Arturo Aiello, lo avrebbe convocato in Curia per comunicargli la sospensione temporanea dalle funzioni. Al tempo stesso avrebbe invitato il sacerdote a prendersi maggior cura di sè ricoverandosi entro venti giorni in una comunità terapeutica, già individuata, per disintossicarsi dall'alcol.