Salgono i contagi con meno tamponi. Terapia intensiva, boom di ricoveri

E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

Coronavirus:nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120 - Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia a causa del Coronavirus: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120.

Coronavirus: un prelievo predice chi si ammala gravemente - La presenza del SARS-CoV-2 nel sangue indica se la malattia si sviluppera' in forma grave e quindi, con un semplice prelievo, e' potenzialmente possibile predire la prognosi di un paziente con Covid. E' la promessa che arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases e condotto presso l'Istituto Karolinska di Stoccolma. Gli esperti hanno eseguito un prelievo di sangue su un gruppo di 167 pazienti ricoverati per Covid entro tre giorni dal ricovero e visto che coloro che presentavano livelli non trascurabili di SARS-CoV-2 nel sangue avevano un rischio di sviluppare sintomi critici 7 volte superiore e un rischio di morire a 28 giorni dal ricovero otto volte maggiore rispetto a coloro che non avevano SARS-CoV-2 nel plasma. "Questo test facilmente disponibile ci consente di identificare gruppi di pazienti a alto o basso rischio di sviluppare una grave sindrome COVID-19, che ci consente di orientarci nei trattamenti da usare per ciascun paziente" - riferisce l'autore principale dle lavoro Karl Hagman del Karolinska Institutet.