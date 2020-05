Salone del Libro, chiesto il giudizio per l’ex portavoce dell’Appendino

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, nell'ambito dell'inchiesta sulla consulenza da 5.000 euro al Salone del Libro del 2017. A Pasquaretta vengono contestati dal pm Gianfranco Colace i reati di corruzione, traffico di influenze illecite, peculato, estorsione e turbativa d'asta. Chiesta invece l'archiviazione per la sindaca di Torino Chiara Appendino, che era accusata di concorso in peculato, e per la funzionaria comunale Elisabetta Bove.