San Lorenzo 2023, giorno e dove vedere le stelle cadenti

San Lorenzo 2023, il momento ideale per alzare gli occhi al cielo è prima dell'alba del 13 agosto

Oggi 10 agosto è la notte di San Lorenzo 2023, una delle ricorrenze più attese dell'estate in cui si possono ammirare le stelle cadenti. La data infatti coincide con il picco massimo delle sciame meteorico delle Perseidi, conosciute anche come Lacrime di San Lorenzo. Le stelle cadenti nascono dalle polveri e detriti rilasciati dalla cometa Swift-Tuttle, conosciuta fin dall'antichità ma classificata solo nel 1862.

San Lorenzo 2023, quando e dove vedere le stelle cadenti

San Lorenzo 2023 è ufficialmente il 10 agosto ma secondo l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, i giorni migliori per ammirare il cielo sono tra l'11 e il 13 agosto e più precisamente prima dell'alba di domenica.

Il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming alle 3:30 del 13 agosto e spiega nella guida dedicata all'osservazione che "nella seconda parte della notte si assiste ad un sensibile aumento dell’attività meteorica, poiché all’alba l’osservatore è sulla parte della Terra che avanza lungo la propria orbita verso le polveri cometarie, dunque è come se vedesse dal 'parabrezza' e non dal 'lunotto posteriore' del nostro Pianeta".

I luoghi migliori per godere a pieno della notte di San Lorenzo 2023 sono quelli lontani dalle città e dalle luci artificiali come prati in collina e montagna, spiagge remote e simili.