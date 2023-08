Meteo, altro che fine estate: caldo rovente in arrivo. Ecco dove e quando

Meteo, caldo africano arrivo su tutta l'Italia: previsioni

Fine dell'estate? Agosto con l'ombrello e la felpa? Tutt'altro. Il caldo africano non ha intenzione di andarsene. Su tutta l'Italia è in arrivo una nuova ondata di calore. Secondo il meteo.it da oggi, notte di San Lorenzo, l'anticiclone africano inizieà a infiammare l’Italia e la sua espansione punterà dritto dal Sahara verso Roma ed il Centro Italia, da qui il nome Nerone.

Dal weekend le temperature inizieranno a salire ovunque: i primi 38°C si registreranno in Sardegna poi il caldo afoso investirà soprattutto il Centro-Nord con valori tra 34 e 37°C anche a Firenze e Roma. Da giovedì 17 agosto l’ondata di caldo nordafricano inizierà a fare ancora più sul serio e colpirà soprattutto il Centro-Sud con valori prossimi ai 40 gradi all’ombra.

Ovviamente è una tendenza meteo da confermare, ma qualora Nerone si palesasse in tutto il suo vigore, potremmo restare sotto la cappa umida e opprimente dell’Anticiclone Africano fino al 24-25 agosto, se non addirittura fino a settembre per quanto riguarda il Sud.