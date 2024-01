Sandra Milo, l'ultimo saluto a Roma: i funerali nella Chiesa degli artisti

Sandra Milo, il figlio Ciro: "E' stata una mamma meravigliosa, non ci ha fatto mai mancare niente"

Il feretro di Sandra Milo è giunto a Piazza del Popolo davanti alla Chiesa degli artisti accolto da un lungo applauso dei presenti per la diva, scomparsa a novant'anni lunedì scorso. Tanta gente a Piazza del popolo di fronte alla chiesa degli artisti dove alle 12 sarà celebrato il funerale di Sandra Milo.

Numerose anche le corone di fiori tra cui spiccano quella del Comune di Roma anche a nome del sindaco Gualtieri, che oggi non sarà presente perché impegnato in un cerimonia in Campidoglio, quella di Rita Pavone e della redazione di Verissimo.

Prima amica e collega ad arrivare e Gloria Guida che la ricorda così: "Era una donna fantastica, aveva la stessa età della mia mamma e le volevo molto bene. Era una diva non-diva" ricorda l'attrice.

"E' stata una mamma meravigliosa, non ci ha fatto mai mancare niente: è morta mentre le stringevo la mano", commenta Ciro De Lollis, figlio dell'attrice, arrivato insieme al feretro della madre.

Con la voce rotta dal pianto ricorda: "Siamo andati a fare delle analisi per un problema all'anca e ha scoperto di avere un brutto male. E pensare che non aveva mai fumato in vita sua, da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario. Meno male che non l'ho fatta ricoverare perchè il giorno prima che morisse si era liberato un posto, ma ho preferito tenerla con me", racconta tra le lacrime il figlio.