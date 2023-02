Sanità, rinnovo contratto dirigenza medica: via libera alle trattative

Sanità, via libera alle trattative per il rinnovo dei contratti di medici e dirigenti

Via libera alle trattative per modificare i contratti dirigenziali medici: mercoledì 2 febbraio si aprono le convocazioni dei sindacati in Aran per il rinnovo del Ccnl 2019-2022 dell'area dirigenziale della Sanità. Il rinnovo riguarda 120mila medici e 14mila dirigenti sanitari. Un contratto molto atteso dalla categoria che toccherà importanti istituti contrattuali, tra cui: il sistema degli incarichi dirigenziali, l'orario di lavoro, le prestazioni aggiuntive, l'indennità di esclusività e il sistema delle relazioni sindacali.

"È il primo contratto che rinnoviamo per le aree dirigenziali", ha chiarito Antonio Naddeo, presidente dell'Aran. "Mi auguro che, con la collaborazione dei sindacati, si possa chiudere in tempi brevi. Il contratto rappresenta uno strumento essenziale per migliorare non solo le retribuzioni, ma anche le condizioni di lavoro per una categoria sottoposta a fortissime pressioni durante e dopo la crisi pandemica", ha concluso Naddeo.