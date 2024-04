Santanchè, su Report spuntano le mail: "Sapeva dei dipendenti in Cig a lavoro"

Visibilia, su Report le email inviate a Santanchè sui lavoratori in cig

Qualche settimana fa Daniela Santanchè è stata raggiunta da due avvisi di conclusione indagini per truffa all'Inps e per falso in bilancio. La ministra però continua a sostenere la sua totale estraneità rispetto alla gestione di Visibilia e delle altre aziende coinvolte nelle inchieste. Stasera su Report verranno mostrati nuovi documenti sul caso, che secondo le anticipazioni de Il Fatto Quotidiano metterebbero in discussione la linea del "poteva non sapere" per la ministra del Turismo.

In particolare, al centro dell'inchiesta di Report ci sarebbero "due email inviate da Paolo Concordia, collaboratore esterno come gestore del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria". Le due email, prosegue il Fatto Quotidiano, "fanno riferimento al ruolo di Santanchè o la vedono addirittura tra gli indirizzatari. La prima è una risposta di Concordia a Federica Bottiglione, ex responsabile dei rapporti con gli investitori di Visibilia. Bottiglione fu la prima ad accorgersi di essere stata posta in Cassa Covid a zero ore a sua insaputa".

Sempre il Fatto Quotidiano sostiene che la seconda email, datata 19 aprile 2022 la firma sempre Concordia: “L’azienda, per ringraziare tutti della sempre proficua collaborazione e impegno mostrato, anche in questo periodo lavorativo di difficoltà, ha deciso di elargire un premio aziendale per l’anno 2021 a tutti i dipendenti; riceverete pertanto il tutto nei prossimi giorni”. Destinatari, conclude il Fatto Quotidiano, "sono sei dipendenti e in copia ci sono Santanchè e il suo compagno Dimitri Kunz".