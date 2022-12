Sara Tommasi, tutti assolti: “Non c’è stata violenza sessuale”

Sara Tommasi, assolti tutti gli imputati: “Non c’è stata violenza sessuale”

Una sentenza dura, almeno per Sara Tommasi. Dopo un processo durato nove anni, infatti, nel pomeriggio della giornata di ieri, 14 dicembre, è arrivata l’assoluzione per tutti gli imputati dalle accuse mosse di violenza sessuale. Nel 2012, infatti, la showgirl fu convinta dal suo ex manager Federico De Vincenzo a partecipare a un set fotografico a Buccino per un calendario di beneficenza, e denunciò di essere stata drogata e violentata, una volta giunta nella camera d’albergo, da cinque uomini. Tommasi raccontò anche di essere stata ripresa in video.

Ma il Tribunale di Salerno ha ribaltato le carte in tavola. Assolti l’ex manager, per il quale la Procura aveva chiesto cinque anni e quattro mesi, gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, e il regista Max Bellocchio (per i quali era già stata chiesta l’assoluzione dal pm); indagato anche il produttore Giuseppe Matera, che fu condannato con rito alternativo. La madre di Sara depose in aula a Salerno durante il processo, sottolineando di aver chiesto all’ex manager di non condurre la figlia a Buccino a causa dei problemi mentali che le erano stati diagnosticati.