Sardegna, navi e aerei per il rientro. Piano per i turisti risultati positivi

Sardegna, piano P. Civile per rientro turisti positivi

La Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa, utilizzando navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito il tampone rinofaringeo e che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura in Sardegna. A sollecitare l'intervento è stato il coordinatore dell’Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro, che oggi spiega: "La proposta non è caduta nel vuoto e ho notizia che la Protezione civile sta mettendo a punto un piano di rientro che sarà valutato e se ritenuto valido attuato nei prossimi giorni".

Sardegna, positivi 21 dipendenti del Phi Beach. Acciaro: Effetto mattatoio

Intanto 21 dipendenti della discoteca Phi Beach di Baja Sardinia, nel territorio di Arzachena, sono risultati positivi al Coronavirus. La conferma arriva proprio dal responsabile dell'Unità di crisi della Regione Sardegna Marcello Acciaro parlando a SkyTg24. "Si tratta delle persone più esposte con i turisti", ha spiegato.

SARDEGNA , EMIS KI LLA: 'CONOSCENTE POSITIVO ANDATO IN GIRO PER NON ESSERE GIUDICATO'

"Ho appena saputo da amici che un nostro conoscente, tornato da una vacanza in Sardegna con gente positiva al Covid, per paura di essere giudicato è andato in giro per giorni fino al tampone, a cui è risultato positivo. Per il Covid non lo giudicavo. Per sta mossa da coglione, sì". Lo scrive su Twitter Emis Killa, riferendo la vicenda di un conoscente risultato positivo al test per il Coronavirus.