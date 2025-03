Scarafaggi a fianco a un bimbo operato al cervello, choc ad Ancona. Chiuso il reparto dell'ospedale

Scarafaggi a fianco a un bimbo operato al cervello, choc ad Ancona

Blatte lungo le pareti della stanza, nel cestino della frutta e perfino nello scaldabiberon di un bambino di appena nove mesi. È quanto denunciato dalla mamma di un piccolo paziente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Salesi di Ancona, struttura considerata un'eccellenza, ma che ha mostrato gravi carenze igieniche.

Il bambino, appena sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cervello, necessitava di un ambiente protetto e sterile per evitare possibili infezioni. La mamma, trovandosi davanti a questa situazione inaccettabile, ha documentato il problema con foto e video, spiegando dettagliatamente l'accaduto: “Le blatte camminavano lungo i muri, vicino al lettino di mio figlio e sul pavimento. È successo per tre notti consecutive. Ho immediatamente chiesto e ottenuto che mio figlio fosse trasferito in un'altra stanza, perché dopo un intervento delicato alla testa non può assolutamente rischiare di contrarre infezioni”. La denuncia, sostenuta dalle immagini, ha rapidamente portato alla chiusura temporanea del reparto per consentire una completa bonifica degli ambienti.