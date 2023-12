Scontro fra treni a Faenza, 17 feriti. "Sono volata a terra, botto tremendo"

Scontro fra treni, le testimonianze di chi era a bordo: "Leggevo, sono finita contro il tavolino"

Uno scontro tra treni a otto chilometri da Faenza ha provocato il ferimento di 17 persone e ha bloccato la circolazione nella tratta del Ravennate, tuti i convogli dell'Alta Velocità sono stati instradati in percorsi alternativi e il ritardo che si è registrato è stato superiore ai 160 minuti, ora la situazione si è sblocata e la circolazione almeno sull'Alta Velocità è ripartita regolarmente. Una passeggera ha descritto l'accaduto: "Ero assorta nella lettura quando, all’improvviso, intorno alle 19.40 il Frecciarossa su cui viaggiavo - dice a Il Corriere della Sera - ha iniziato a rallentare sino ad andare pianissimo; mi ha fatto strano e quando ho realizzato che in realtà stavamo indietreggiando ho sentito un gran botto provenire dalla parte posteriore del treno: sono volata contro il tavolino del mio posto". Il locomotore del Frecciarossa si è incastrato nell’altro convoglio. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini "sta chiedendo accurate relazioni sulle condizioni e l’assistenza dei feriti – seppur lievi – sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità", ha fatto sapere il Mit in una nota.

I due treni, un Frecciarossa 1000 di Trenitalia e un regionale Rock di Trenitalia Tper, erano entrambi in direzione nord quando, per cause da accertare, si sono urtati provocando 17 feriti lievi. Secondo le prime informazioni il treno che seguiva ha urtato quello che lo precedeva. La velocità era bassa perché probabilmente il macchinista si è accorto dell’ostacolo lungo i binari. Almeno quattro i treni Frecciarossa e Intercity a lunga percorrenza fermi nelle stazioni vicine – Forlì, Cesena, Rimini – in attesa di poter partire. L’incidente è avvenuto al Km 56+006, in località via Corleto, a Faenza. Le prime immagini mostrano un treno Rock R1742 e un Frecciarossa 1000 numero FR8898, entrambi di ultima generazione. Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha spiegato su Facebook: "Lo scontro è avvenuto a otto chilometri dal centro, i feriti stanno bene e sul posto ci sono vigili e la protezione civile".