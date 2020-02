Scoppia il sex-gate del calcio a 5: "C'è un regalo per te, è carina..."

E' scoppiato il sex-gate del calcio a 5: informazioni riservate in cambio di weekend insieme a una ragazza. Un vero terremoto all'interno della Divisione Calcio a 5. Coinvolto il presidente Andrea Montemurro che ha annunciato dimissioni per poi ritirarle. Al centro del caso, una registrazione che riproduce una telefonata compromettente tra Montemurro e il presidente del Latina Calcio a 5 Gianluca La Starza.

Come scrive Repubblica, Montemurro fornisce informazioni riservate sull’esclusione di una delle squadre di Serie A, il Maritime, da parte della Covisod, la società che valuta le procedure di iscrizione delle squadre dilettantistiche. "Oh, sei l'unico che lo sa", confida Montemurro. La Starza risponde grato: "Io devo ricambià in quel modo, te faccio quel regalo – e aggiunge - E' carina, carina, quando la vedi mi dirai. Poi è una donna pure intelligente. Così almeno ti passi qualche weekend sereno pure da 'ste parti".

Insomma, La Starza offre i servizi di una ragazza che l'altro pare apprezzare ("Bravo, bravo"), in cambio dell'informazione. Che gli è utile magari a muoversi per tempo per tesserare i giocatori svincolati dal Maritime, come i brasiliani Thiago Bissoni e Caio Japa che poche settimane più tardi, liberi, firmeranno in effetti per il Latina.

"Con riferimento alle notizie e ad una registrazione pubblicata oggi sul sito di alcuni quotidiani in relazione al presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro, la Lega nazionale dilettanti precisa che, a seguito di una comunicazione dello stesso Montemurro, ha tempestivamente investito ufficialmente la Procura Federale della Figc. Lo stesso presidente della Divisione Calcio a 5, peraltro, al fine di meglio tutelare l'immagine della Lega, della Divisione e la sua personale onorabilità, ha messo a disposizione del consiglio direttivo della Lnd il proprio incarico". E' quanto si legge in una nota della Lega nazionale

dilettanti riguardo al caso che ha investito Montemurro nei guai per una informazione riservata che sarebbe stata rivelata al presidente del Latina Calcio a 5 ricevendone come ringraziamento l'offerta della compagnia di una ragazza.

"Appare utile precisare, in ogni caso, che ferma restando la necessità di attendere, doverosamente, gli esiti delle indagini della Procura Federale, nessun dubbio può nutrirsi sulla correttezza e la professionalità dell'operato della CO.VI.SO.D -prosegue la nota-. In relazione alle decisioni assunte anche relativamente al caso specifico. Da ultimo, deve comunque sottolinearsi che, a prescindere dal giudizio che ognuno potrà dare sul contenuto dell'audio, la stessa circostanza che sia stata registrata, all'insaputa dell'interessato,

una conversazione telefonica e che, a distanza di molti mesi, sia stata diffusa a terzi e inviata agli organi di informazione, rappresenta la prova che gli autori di tale iniziativa sono molto lontani dai valori che nel corso di questi anni la Lega Nazionale Dilettanti ha cercato di promuovere sull'intero territorio, soprattutto tra le giovani generazioni. La Lega Nazionale Dilettanti, in ogni caso, "si riserva di agire nelle eventuali sedi a tutela della sua immagine e di quanti, con spirito di sacrificio, contribuiscono alla diffusione del calcio

dilettantistico e giovanile in Italia".