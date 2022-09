Scuola, Bianchi: "Abbiamo perso 300mila studenti dal 2021. Numeri dolorosi"

Scuola, Bianchi: "Insegnanti? Solo il 5% di cattedre vacanti"

L'anno scolastico è ormai alle porte per quasi tutti gli studenti in Italia. Chi prima e chi dopo in questi giorni tornerà sui banchi o entrerà in aula per la prima volta. Ma la situazione post Covid mostra un quadro preoccupante per il numero degli iscritti. "Abbiamo mantenuto - spiega il ministro Patrizio Bianchi a Uno Mattina su Rai 1 - il numero di docenti che avevamo prima del Covid. Ma abbiamo avuto una caduta del numero degli studenti. Tra il 2021 e oggi, abbiamo perso circa 300 mila studenti e questo è molto doloroso". Più rassicurante, stando a quanto dichiarato dal ministro, sembra essere la questione relativa agli insegnanti.

"Abbiamo - prosegue Bianchi - 801mila insegnanti e 650mila a tempo indeterminato" ha detto il ministro spiegando che ci sono anche più di 90mila insegnanti di sostegno e 25mila insegnanti che stanno concludendo il concorso. Rimangono 45mila insegnanti a tempo determinato perché sostituiscono quelli che vanno in aspettativa: rappresentano il 5%" , ha aggiunto. Insomma "diversamente dagli altri anni , abbiamo tutti quelli di ruolo e quelli a tempo determinato". Il ministro affronta anche il tema della crisi energetica. "Siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche del caro bollette, ma la scuola sia l'ultima, abbiamo già dato al Paese".