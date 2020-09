Scuola: compiti in classe in quarantena. 48 ore isolati prima della correzione

Tra meno di una settimana le scuole riapriranno. Alcune regioni come il Trentino Alto Adige lo hanno già fatto e per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, oltre alle solite regole, ne sono emerse altre ancora più specifiche. Mentre il ministero della pubblica Istruzione, capitanato dalla ministra Azzolina è alla disperata ricerca di docenti, aule, banchi, in Alto Adige l'esperimento della scuola in presenza è già realtà.

Tra regole imposte e norme "fai da te", spuntano - si legge sul Corriere della Sera - nuove precauzioni. Al liceo Galilei di Bolzano, ad esempio: il gel viene autoprodotto in laboratorio dagli studenti, e ai più grandi, quelli del 5° anno viene affidato il ruolo di tutor, avranno il compito di spiegare ai più piccoli, i colleghi delle classi dalla 1° alla 4°, come sanificare gli ambienti alla fine delle lezioni. Novità anche per i fogli usati per i compiti in classe. "Ci è stato spiegato che quaderni e fogli delle verifiche faranno una quarantena di 48 ore in uno scatolone, prima di essere corretti dai professori. Poi torneranno nello scatolone per altre 48 ore prima di tornare nelle nostre mani".