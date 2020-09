Scuola, la prima classe in quarantena. Dramma professori, ne mancano 100 mila

La scuola è ripartita ma i problemi da affrontare per un anno scolastico in sicurezza sono molteplici. Il Coronavirus resta un'emergenza, lo hanno capito al suono della prima campanella dell'anno - si legge sul Corriere della Sera - 18 studenti di un istituto della provincia di Massa Carrara, trovata una bambina positiva al tampone (aveva fatto lezioni prescolastiche) e tutta la sua classe è stata rispedita a casa, professori compresi. Per tutti è scattata immediatamente la quarantena.

Le foto che arrivano dalla Liguria, con i bambini costretti a scrivere in ginocchio sulle sedie, - prosegue il Corriere - sono il momento peggiore della giornata. Un «gioco», assicura il preside. Ma anche la dimostrazione che quei 2,4 milioni di banchi monoposto richiesti sono in ritardo: ne sono arrivati 200 mila e 600 mila si vedranno entro fine mese, assicura lo staff del commissario Domenico Arcuri. Tutti gli altri saranno consegnati entro ottobre. L’altro nodo critico sono gli insegnanti: per i sindacati quest’anno ci saranno 200 mila supplenti e sono ancora 100 mila le cattedre vuote, secondo ambienti di categoria. Anche se le nomine sono in corso, passeranno giorni prima che tutti i docenti siano al loro posto. Molti sono docenti di sostegno.