Scuola: si riapre solo dopo le elezioni. Rientro in aula a fine settembre

L'election day del 20-21 settembre fa slittare ancora la riapertura delle scuole. Solo dopo aver smontato i seggi gli studenti potranno tornare nelle aule, in sicurezza. Si va verso quindi un rientro prossimo alla fine del mese. Quindi per i genitori, che riprenderanno a lavorare a inizio del mese, bisognerà fare i conti con un ulteriore rinvio del rientro dei propri figli a scuola. Dal ministero fanno sapere - riporta il Fatto Quotidiano - la decisione non è ancora stata presa ma verosimilmente si andrà in quella direzione. La riapertura potrebbe avvenire il 23 settembre, ma c'è da fare i conti anche con i possibili ballottaggi in alcuni comuni e regioni, che farebbero ulteriormente fermare la didattica. Insomma, per gli studenti e le famiglie il lockdown scolastico rischia di proseguire ancora a lungo.