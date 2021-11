Seggiolino fissato male, omicidio stradale per i genitori del bimbo morto

Seggiolino fissato male, omicidio stradale per genitori bimbo morto

I genitori del bambino di 2 anni e 4 mesi morto in seguito ad un incidente stradale sono stati accusati di omicidio stradale. Secondo i periti della procura - si legge sul Messaggero - il motivo del decesso è dovuto al seggiolino del piccolo che non era ben fissato. L'impatto è stato devastante. Un frontale che porta la data del 19 marzo del 2019 in via Coriano a Rimini. Oggi si scopre che, forse, quella fine si poteva evitare. Il seggiolino non sarebbe stato agganciato bene, sostengono i periti della procura. Perciò gli inquirenti hanno chiuso l'indagine per omicidio stradale nei confronti dei genitori. Stesso reato contestato al conducente dell'altra auto. Il padre e la madre del bimbo rischiano perciò il processo con una pesantissima accusa.

L'incidente, secondo la ricostruzione dei consulenti nominati dalla procura, - prosegue il Messaggero - sarebbe da addebitare alla conducente dell'altra automobile. Per questo i pubblici ministeri le contestano l'accusa di omicidio stradale. L'avviso di garanzia, con lo stesso reato, è imputato anche ai genitori del piccolo. In questo caso, però, si tratterebbe di un profilo differente. La responsabilità dei coniugi riguarderebbe l'installazione del seggiolino. In pratica non l'avrebbero agganciato in modo corretto. Una disattenzione che avrebbe contribuito al decesso del loro piccolo. Adesso la procura dovrà decidere se chiedere il processo nei confronti della coppia.