Selvaggia Lucarelli deferita all'Odg: "Ha danneggiato il figlio 15enne Leon"

La vicenda della contestazione al gazebo della Lega da parte del figlio di Selvaggia Lucarelli verso il leader del Carroccio Matteo Salvini si allarga sempre di più. Ad intervenire sulla questione è l'ordine dei giornalisti della Lombardia, che ha deciso di deferire la Lucarelli per aver violato la Carta di Treviso, mostrando in pubblico il video in cui è ripreso Leon, il ragazzo minorenne mentre discute animatamente con Salvini. Le viene contestato di avere reso possibile l’identificazione di suo figlio minorenne a mezzo stampa, violando la Carta di Treviso, in relazione alla contestazione del ragazzo, quindicenne, nei confronti di Matteo Salvini durante l’iniziativa leghista di domenica scorsa a Milano.

“Vorrei che l’Odg fosse stato così solerte anche quando Sallusti sul G iornale mi definiva ‘esperta di zoccolaggine’ ”, dice Selvaggia. “Due minuti dopo il litigio con Salvini, il volto di mio figlio era già in pasto a tutti i media nazionali, senza alcuna tutela nonostante sia minorenne. Avrei potuto far partire decine di querele, ma ho scelto di non farlo, perché è Leon che ha voluto essere lì. Se in quel momento gli agenti stavano chiedendo i dati sensibili a un 15enne, non vedo come possa essere mia responsabilità”.