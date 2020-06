Sgarbi show, via la mascherina: "Non serve". Speranza? Delicato. Ma dice balle

Sgarbi si rifiuta di indossare la mascherina in commissione alla Camera: "Mi fa male"

Vittorio Sgarbi si infuria durante l'audizione in Commissione Cultura alla Camera. Il deputato viene ripreso perché non indossa la mascherina e lui comincia a urlare: "Allarmismo grottesco, di cui la politica è ostaggio. Mi fa male e non la porto. Ho una malattia per cui non la posso indossare. Chiami il medico". La seduta è stata sospesa per alcuni minuti.

Coronavirus, Sgarbi a Speranza: "Lei sarà bravo, gentile e delicato ma dice solo balle"

In seguito all'illustrazione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza del contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, Sgarbi interviene in Aula alla Camera. Il deputato Vittorio Sgarbi a Speranza: "Lei sarà bravo, gentile e delicato ma dice solo balle". "Più di cinque in un museo non possono entrare perché lo dice il comitato tecnico scientifico. Quelli dicono di essere consulenti" però, aggiunge Sgarbi, "e voi avete preso alla lettera senza valutazione politica le loro indicazioni". "Questo è" prosegue "un tradimento dei cittadini e della verità". "Quando lei parla dell'indice Rt dice che è sotto la soglia. Certo che lo è, dal 15 marzo. Quindi perché qui adesso continuiamo, lo ripeto per la ventesima volta, a indossare le mascherine?". "Altra bugia che lei ha detto", prosegue Sgarbi, "è che la curva del contagio si sia piegata grazie alle vostre misure. No, si è piegata da sola, matematicamente un virus dopo 100 giorni muore. Dunque occorrerà una commissione parlamentare che veda finalmente i vostri errori, le scelte sbagliate contro i cittadini. La pantomima di queste mascherine qui, è una finzione, è un'ipocrisia. La mascherina non serve ad altro che per contrarre il virus se indossandola troppo finisci per bere la tua stessa malattia. Ma non capisco a cosa serva quando già il 4 aprile 2020 il capo della protezione civile ha dichiarato che lui non indossava più la mascherina ma si limitava a rispettare le distanze. E invece, sono state dette solo balle da tre mesi a questa parte".

