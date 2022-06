Shakira dimentica Piqué e pensa a Damiano dei Maneskin

Shakira ha una simpatia per Damiano David, ecco un altro gossip estivo

Le nuove voci del gossip dicono che la pop star Shakira ha un debole per Damiano David, il fontman dei Maneskin. La cantante in queste settimane sta girando pagina nella sua vita sentimentale, si sta seperando, dopo dieci anni, dal calciatore Gerard Piqué cui sono nati tre figli.

L'annuncio ufficiale da parte di Shakira: "Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione".

Shakira ha ammesso di avere una simpatia per il cantante legato da anni a Giorgia Soleri, tanto da aver affermato a una persona a lei vicina: "Lo trovo sexy". Pare che la cantante ha notato David in occasione del party, che si è svolto al Fesival del cinema di Cannes, dopo la presentazione del biopic Elvis.

I due in quell'occasione si sono fatti una foto insieme, che lei ha condiviso sul suo profilo Instagram con la didascalia: "Great to meet you at the Elvis afterparty…facciamo musica insieme @maneskinofficial".