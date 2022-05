Shoah, Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale: "Porterebbe molti giovani"

Shoah, Liliana Segre chiama Chiara Ferragni: "Con il suo aiuto si sensibilizzerebbero molti giovani"

"Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano". A dirlo è Liliana Segre, a margine della sua ultima visita in via Ferrante Aporti, al Binario 21 interrato sotto alla Stazione Centrale, da dove partivano i vagoni blindati carichi di ebrei e non solo diretti ad Auschwitz-Birkenau.

Attenta osservatrice della nostra società, dopo aver frequentato per tanti anni le scuole italiane negli incontri in cui raccontava la sua terribile esperienza vissuta da bambina deportata nel campo di sterminio, la senatrice ha ben chiaro quale sia il potere di una influencer come Chiara Ferragni.

"La conosco, so che vive a Milano e so quello che fa. Ho visto che si è impegnata col marito su diversi temi di importanza sociale, è sicuramente una donna attenta anche a argomenti diversi da quelli che riguardano il suo lavoro legato alla moda”, dice Liliana Segre. “Quindi, perché no? Sarebbe interessante conoscerla e poter venire magari assieme qui, davanti a questa grande scritta 'Indifferenza' che io ho voluto fosse messa all'ingresso del Memoriale proprio perché è questo oggi il problema da risolvere”.