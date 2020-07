Si è costituito l'uomo che ha investito e ucciso la piccola Manar di 9 anni

"Mia figlia non tornerà più, ma vi prego trovate chi l’ha investita". Così una mamma ferita e disperata per la perdita della figlia di 9 anni, investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali nel Bresciano. Non ha fatto in tempo a fare l'appello - si legge sul Corriere della Sera - che l'investitore, un bresciano di 44 anni dopo 12 ore di fuga e silenzio ha deciso di costituirsi. Ora si trova agli arresti domiciliari per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo ha travolto e ucciso la piccola e ferito la madre, ma sarebbe potuta essere una strage familiare, visto che poco dopo ad attraversare la strada è stato il padre con le altre due figlie, una tenuta per mano e l'altra molto piccola in braccio, con loro anche il primogenito, un ragazzino di 12 anni.