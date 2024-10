Sicurezza, gemellaggio Siap e City Angels: "Insieme per un nuovo umanesimo"

"Alla presenza dell’Assessore Regionale Lombardia Elena Lucchini, del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, del Questore Bruno Megale e di comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza"

"Oggi a Milano in occasione delle celebrazioni dei City Angels per i 30 anni dei volontari di strada, la cui cifra del loro impegno è la cultura della solidarietà e sicurezza per la legalità con al centro i valori delle persone, per una rinnovata filosofia e pratica del moderno umanesimo". Così Giuseppe Tiani, segretario generale Siap.

"Alla presenza dell’Assessore Regionale Lombardia Elena Lucchini, del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, del Questore Bruno Megale e di comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, nello spirito dell’enciclica 'Populorum Progressio' è stato sottoscritto il gemellaggio tra il Siap rappresentato dal Segretario Giuseppe Tiani e i City Angels rappresentati dal Presidente Mario Furlan, una collaborazione che si adopererà attraverso la cultura dell’umanesimo nel rispetto del valore inalienabile della vita di ogni essere umano attraverso la pratica della legalità" conclude.