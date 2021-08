Siena, una donna precipita da una mongolfiera e muore sul colpo

Dramma a Siena, una donna pilota precipita da una mongolfiera e muore sul colpo

Tragedia a Buonconvento in provincia di Siena: una donna di 40 anni, pilota di professione, è caduta da un'altezza di dieci metri dopo essere stata sbalzata fuori da una mongolfiera di cui era alla guida. La dinamica dell'incidente, così come le cause, ancora non sono chiare: secondo quanto si apprende, dopo aver atterrato e fatto scendere i turisti che stava accompagnano per un tour panoramico nei cieli, la donna è precipita: la mongolfiera su cui era a bordo ancora la donna si è improvvisamente rialzata in volo facendola così cadere. Intanto, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta di sicurezza e inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere il sopralluogo operativo.